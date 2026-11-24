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Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet sürücüsü düşerek yaralandı. 2.12 promil alkollü olduğu belirlenen ve aday sürücü olduğu için ehliyeti iptal edilen sürücüye 25 bin TL para cezası uygulandı.

Kaza; Manavgat ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Mustafa K. Y.'nin kullandığı 07 BAK 151 plakalı motosiklet kavşak sistemine yaklaştığı sırada sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu düşerek yaralandı. Kazada yaralanan ve 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Mustafa K. Y.'nin 2.12 promil alkollü olduğu belirlendi. Motosiklet sürücüsüne 25 bin TL para cezası uygulanırken aday sürücü olması nedeniyle sürücü belgesi iptal edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı