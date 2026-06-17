Motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza; Manavgat ilçesi Antalya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapay şelale istikametine seyir halindeki Hamza A.'nın kullandığı 07 CLG 114 plakalı motosiklet, yoğun trafikte araçların arasından geçmek isterken yavaşlayan Emine B.'nin kullandığı 07 BOF 774 plakalı otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Hamza A. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Muhammet S. K. (17) hafif yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı