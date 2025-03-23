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Manavgat'ta Motosiklet Kazasında İki Yaralı

Manavgat'ta Motosiklet Kazasında İki Yaralı
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Manavgat'ta, kontrolsüz kavşakta iki motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Yaralanan sürücüye plakada değişiklik yapmaktan para cezası verildi.

Manavgat'ta kontrolsüz kavşakta 2 motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsüne "plakada okunmamasını sağlayacak şekilde değişiklik yapmak" suçundan 3.809 TL para cezası uygulandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi 5039 sokak üzerinde meydana geldi. Çetin Emeç Caddesi istikametine seyir halindeki Onur E. K.'nin kullandığı 07 LUA 61 plakalı motosiklet 5038 sokak kavşağına geldiğinde Nazmi Ç.'nin kullandığı 07 AZA 221 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada, 07 LUA 61 plakalı motosiklet sürücüsü Onur E. K. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Abuzer E. S. yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, yaralanan motosiklet sürücüsüne trafik ekipleri tarafından "plakada okunmamasını sağlayacak şekilde değişiklik yapmak" suçundan 3.809 TL para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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