Manavgat'ta Motosiklet Kazasında 1 Yaralı

Manavgat ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Side Mahallesi Kemer Caddesi 1561 Sokak kesişiminde meydana geldi. Anıl Ö.'nün kullandığı 07 BVT 021 plakalı motosiklet, aynı yönde seyreden sol taraftaki yaya geçidine dönmek isteyen Cevdet K.'nin kullandığı 07 HEP 39 plakalı motosiklete çarptı. Kazada yaralanan Cevdet K., 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekiplerince yapılan kontrolde yaralanarak hastaneye giden motosiklet sürücüsünün ehliyetinin yetersiz olduğu, motosikletin sigorta ve muayenesinin bulunmadığı belirlendi. Sürücüye 12 bin 428 TL para cezası uygulanırken motosiklet yediemin otoparkına teslim edildi. - ANTALYA