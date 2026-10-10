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Manavgat'ta motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı, yolcu motosikleti alıp kaçtı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile kamyonetin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Yaralanan motosiklet sürücüsü ambulans beklerken motosiklette yolcu olarak bulunan kişi motosikleti çalıştırıp olay yerinden kaçtı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin, aniden U dönüşü yapan kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulans beklerken motosiklette yolcu olarak bulunan kişi kaza yapan motosikleti de alarak olay yerinden kaçtı.

Kaza; Alanya-Antalya D-400 Karayolu Eski Hisar Mahallesi 9542 sokakta bulunan tali yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası belirlenemeyen Mehmet C. B'nin kullandığı motosiklet, yolun sol şeridinde park halindeyken aniden U dönüşü yapan Necdet K. K'nın kullandığı 42 RJ 122 plakalı kamyonet çarptı.

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü havanın sıcak olması nedeniyle çarptığı kamyonetin içerisine alınarak ambulans beklerken, motosiklette yolcu olarak bulunan kişi motosikleti iterek uzaklaştırdıktan sonra çalıştırarak olay yerinden kaçtı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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