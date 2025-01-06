Manavgat'ta Motosiklet Kazası: İki Yaralı

Antalya'da Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne ait uçak pistine girerek hız denemesi yaparken kaza yapan motosikletin sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen ilginç kazada, Aksaz Mahallesinde deniz sahilinde bulunan Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne uçak pistine giren Emirhan S.'nin kullandığı 07 BRY 268 plakalı motosiklet, trafiğe yapalı alanda hız yaptığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada; her ikisi de 17 yaşında olan motosiklet sürücüsü Emirhan S. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Turgut S. yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. - ANTALYA