Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Bir Yaralı

Manavgat ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan feci kaza, römorklu motosiklete hızla gelen motosikletin çarpması sonucunda meydana geldi.

Kaza ; Antalya- Manavgat D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki C.T.'nin kullandığı 07 BED 901 plakalı motosikletin, Hatipler Mahallesi sınırlarında aynı istikamette giderken geldiği yöne geri dönmekte olan O.G.'nin kullandığı 07 LCE 29 plakalı yan tarafında üzeri yük dolu römork bulunan motosiklet ile çarpıştı.

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada çarpmanın şiddetiyle havaya fırlayarak sürüklenen 07 BED 901 plakalı motosiklette yolcu olarak bulunan C.T. yaralandı. Yaralı, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA