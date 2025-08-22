Manavgat'ta Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kavşak sisteminde 2 motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza ; Manavgat ilçesi D-400 karayolu Sorgun-Otogar köprülü kavşak yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden gelen 07BDD 736 plakalı motosiklet sürücüsü otogar kavşak sisteminde dönüş yaparken karşı yönden gelmekte olan Mehmet E.'nin kullandığı 07 BFC 259 plakalı motosiklete çarptı. Kazada, 07BDD 736 plakalı motosiklette yolcu olarak bulunan Şevval Şenol yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA