Manavgat'ta Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
Manavgat'ta, fren yaparken devrilen motosikletin sürücüsü Aydın T. yaralandı. Olay sonrasında sağlık ekipleri müdahale için bölgeye sevk edildi.
Manavgat'ta aynı istikamette seyir halindeki motosiklete çarpmamak için fren yaptığı sırada devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza ; Manavgat ilçesi Örnek Mahallesi Atatürk Stadına giden yolda meydana geldi. Aydın T.'nin(17) kullandığı 07 BRZ 874 plakalı motosiklet, aynı istikamette seyir halinde giderken yavaşlayan Faruk C. A.'nın (16) kullandığı 07 CBA 983 plakalı motosiklete çarpmamak için fren yaptığında stabilize yolda kayarak devrildi. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edilirken, kazada yaralanan Aydın T., 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA