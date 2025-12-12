Manavgat'ta 294 motosikletliye 1 milyon liraya yakın ceza kesildi
Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince modifiye, abartı egzoz, yüksek sesle yayın yapan araçlar ve motosikletlere yönelik denetim yapıldı. Manavgat'ın değişik noktalarında eş zamanlı gerçekleştirilen denetimlerde 895 motosiklet kontrol edilirken, çeşitli eksiklerinden dolayı 294 motosiklete toplam 986 Bin 469 TL para cezası uygulandı.
294 sürücüye ceza kesildi
Denetimlerde, 111 sürücüye kask takmamak, 1 sürücüye alkollü araç kullanmak, 1 motosiklete abartılı egzoz, 21 sürücüye sürücü belgesiz araç kullanmak, 6 sürücüye kırmızı ışık ihlali, 174 sürücüye de değişik maddelerden ceza uygulandı. 44 motosiklet trafikten men edilirken 12 motosiklet yediemin otoparkına çekilerek muhafaza altına alındı. - ANTALYA