Elektrikli otomobille çarpışan motosikletli yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde mini elektrikli araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Antalya Caddesi'nde Manavgat Adliyesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yapay Şelale yönüne seyreden Levent A.'nın kullandığı 34 KFT 464 plakalı motosiklet, caddeye giren otomobile çarpmamak manevra yaparken sol tarafa manevra yapan Ali B.T.'nin kullandığı 07 BGG 200 plakalı mini elektrikli araba ile çarpıştı. Kazayı görenler motosiklet sürücüsünün yardımına koşarken, olayın 11 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı