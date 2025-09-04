Haberler

Manavgat'ta Lastiği Patlayan Kamyon Devrildi

Manavgat'ta Lastiği Patlayan Kamyon Devrildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde lastiği patlayan tomruk yüklü bir kamyon yolun kenarına devrildi. Sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlatırken, güvenlik kamerası görüntüleri kazanın anını belgeledi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde lastiği patlayan tomruk yüklü kamyon yolun kenarına devrildi. Yan yatan kamyonun sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlatırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya'dan Manavgat istikametine seyir halindeki Ramazan S.'nin kullandığı 07 YDG 32 plakalı tomruk yüklü kamyon Kızılağaç kavşağını yaklaşık 300 metre geçtikten sonra yolun sağ tarafına devrildi. Büyük bir gürültüyle devrilen kamyonu gören çevredeki vatandaşlar koşarak sürücüye yardım etmeye çalıştı.

Tomruklar başka bir kamyona yüklendi

Vatandaşların ihbarı ile olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, lastiğinin patlaması sonucunda meydana geldiği öğrenilen kazayı kamyon sürücüsü burnu bile kanamadan atlattı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından yan yatan kamyonun kasasındaki tomruklar olay yerine getirilen iş makinesi yardımıyla bir başka kamyona yüklendikten sonra kamyon tekerlerinin üzerine kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Survivor yarışmacısı Kardeniz Kılıç'ın kuzeninin boşandığı eşiyle evlendiği ortaya çıktı

Survivor'un yıldız ismi kuzeninin eski kocasıyla evlendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Takım kaptanı listede yok! İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosu

Takım kaptanı listede yok! İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.