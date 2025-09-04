Manavgat'ta Lastiği Patlayan Kamyon Devrildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde lastiği patlayan tomruk yüklü kamyon yolun kenarına devrildi. Yan yatan kamyonun sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlatırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya'dan Manavgat istikametine seyir halindeki Ramazan S.'nin kullandığı 07 YDG 32 plakalı tomruk yüklü kamyon Kızılağaç kavşağını yaklaşık 300 metre geçtikten sonra yolun sağ tarafına devrildi. Büyük bir gürültüyle devrilen kamyonu gören çevredeki vatandaşlar koşarak sürücüye yardım etmeye çalıştı.

Tomruklar başka bir kamyona yüklendi

Vatandaşların ihbarı ile olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, lastiğinin patlaması sonucunda meydana geldiği öğrenilen kazayı kamyon sürücüsü burnu bile kanamadan atlattı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından yan yatan kamyonun kasasındaki tomruklar olay yerine getirilen iş makinesi yardımıyla bir başka kamyona yüklendikten sonra kamyon tekerlerinin üzerine kaldırıldı. - ANTALYA