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Manavgat'ta Lastiği Patlayan Araç Devrilmekten Kurtuldu

Manavgat'ta Lastiği Patlayan Araç Devrilmekten Kurtuldu
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeyken lastiği patlayan hafif ticari araç, kaldırıma çıkarak devrilmekten son anda kurtuldu. Araçta bulunan 2 kişi şans eseri kazayı hafif yaralanmadan atlattı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeyken lastiği patlayan ve yoldan kaldırıma çıkan hafif ticari araç devrilmekten son anda kurtuldu. Araçta bulunan 2 kişi şans eseri kazayı burunları bile kanamadan atlattı.

Kaza, Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Titreyengöl istikametinden Sorgun Bulvarı istikametine seyir halindeki sürücüsünün ismi belirlenemeyen hafif ticari araç, lastiğinin patlaması ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak durabildi. Aracın kontrolden çıkıp kaldırıma çarptığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansırken büyük şans eseri araçta bulunan 2 kişi kazayı burunları bile kanamadan atlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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