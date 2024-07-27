Manavgat'ta Kurt Ağıla Girdi, 2 Koyun ve 1 Keçi Telef Oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde keçi ve koyunların bulunduğu ağıla giren kurt, 2 koyun ve 1 keçiyi parçalayarak telef etti.

Hacıobası Mahallesinde ikamet eden ve besicilikle geçimini sağlayan Tahsin Kaya'nın ağılına giren kurt, 2 yetişkin koyun ve 1 yetişkin keçiyi parçalayarak öldürdü. Sabah ikametinin arkasında bulunan ağılına hayvanlara yem vermek için giden Tahsin Kaya gördüğü manzara karşısında şoke oldu.

Ağılın çevresindeki ağaç ve tel örgülerin zarar gördüğünü fark eden Tahsin Kaya, ağılın içerisini kontrol ettiğinde 2 yetişkin koyun ve 1 keçisinin kurt saldırısı sonucu telef olduğunu fark etti.

Telef olan hayvanlar, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekiplerince yapılan incelemelerin ardından etrafa koku yayılmaması amacıyla dağlık bölgede açılan çukura gömüldü. - ANTALYA