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Manavgat'ta Kontrolsüz Kavşakta Yaralı Kazası

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Manavgat'ta meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazanın meydana geldiği kontrolsüz kavşakta sürekli kazaların meydana geldiğini ve 'dur' levhasının dahi ileri süren bölge esnafı önlem alınmasını istedi.

Manavgat'ta meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazanın meydana geldiği kontrolsüz kavşakta sürekli kazaların meydana geldiğini ve 'dur' levhasının dahi ileri süren bölge esnafı önlem alınmasını istedi

Antalya'nın Manavgat ilçesi Örnek Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde sık sık kazaların meydana geldiği kontrolsüz kavşakta önlem alınmaması esnafı isyan ettirdi. Son olarak cadde üzerinde seyir halinde ki Nihat G.'nin kullandığı 07 LDZ 22 plakalı hafif ticari araç kavşak sistemi içerisinde Şükran Sude Orta'nın kullandığı 70 ACC 069 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü kazayı yaralı olarak atlatırken olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hafif ticari aracın kavşak sistemi içerisinde motosiklete çarpması ve yola savrulan sürücüye çevredeki esnafın yardıma koşması yer aldı.

Esnaf önlem alınmasını istedi

Kazanın hemen ardından yaşananları cep telefonu ile görüntüleyen ve kavşakta kazasız gün geçmediğini ve onlarca kazanında ucuz atlatıldığını belirten bölge esnafı yaşananlara isyan ederek yetkililerin önlem almasını istedi. Cadde üzerinde işletmecilik yapan Levent Akın, Şükrü Sözen Köprüsü'nün yapılması ile caddede trafik yoğunluğunun arttığını ve kavşakta kazasız gün geçmediğini belirtti. Yakın zamanda kavşakta bulunan 'DUR' levhasının da kaldırıldığını, tüm çabalarına rağmen önlem alınmadığını belirten Akın, "Sık sık kazalar meydana gelmekte, bizde tedirginiz. Ciddi kazalar oluyor. Kavşakta bulunan 'dur' levhası da kaldırılmış vaziyette. Buraya acilen bir can kaybı yaşanmaması için hız kesici, dur levhası ve benzeri şekillerde önlem alınması gerekiyor. Yoksa ciddi kazalar meydana gelecek. Defalarca başvuru yapmamıza rağmen bir sonuç alamadık. Gereğinin yapılmasını istiyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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