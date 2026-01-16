Manavgat'ta iki otomobil kavşakta çarpıştı: 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolsüz kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi 8008 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İpek Y.'nin kullandığı 07 AYB 299 plakalı otomobil, kontrolsüz kavşağa geldiğinde Irmak G.'nin kullandığı 06 MRJ 61 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, 07 AYB 299 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Fatma K. yaralandı. Yaralı, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Trafik ekiplerinin olay yerine gelerek gerekli işlemleri yapmasının ardından kendisini iyi hissetmediğini belirten 06 MRJ 61 plakalı otomobil sürücüsü Irmak G. kendi imkanlarıyla tedavisini yaptırmak için hastaneye gitti. - ANTALYA