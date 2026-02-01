Haberler

Ehliyetsiz sürücü kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı

Ehliyetsiz sürücü kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen bir hafif ticari araca arkadan çarpan ehliyetsiz sürücüye ve araç sahibine toplamda 46 bin 958 TL ceza uygulandı. Kazada yaralanan olmaması ise teselli oldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca arkadan çarpan otomobilin sürücüsünün ehliyetsiz olduğu belirlenirken, sürücü ve araç sahibine toplam 46 bin 958 TL ceza uygulandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi Antalya Caddesi'nde bulunan Demokrasi Işıklı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kırmızı ışıkta bekleyen A.Z. idaresindeki 07 APN 220 plakalı hafif ticari araca, aynı istikamette seyir halinde olan U.K.'nin kullandığı 07 YCJ 03 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, olay yerine gelen polis ekiplerin yaptığı kontrolde, 07 YCJ 03 plakalı otomobili kullanan U.K.'nin sürücü belgesinin bulunmadığı tespit edildi. U.K.'ye sürücü belgesiz araç kullanmaktan, araç sahibine ise sürücü belgesi olmayan kişiye araç kullandırmaktan ayrı ayrı 23 bin 474 TL olmak üzere toplam 46 bin 958 TL idari para cezası uygulandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

