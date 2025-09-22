Manavgat'ta Kaza: Araç Ters Döndü, Türk Bayrağına Sahip Çıktılar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç, palmiyeye çarparak takla attı. Ters dönen araçta bulunan 2 kişi yaralanırken, araçtan çimlerin üzerine düşen Türk bayrağını gören Jandarma Uzman Çavuş, bayrağı özenle katlayarak jandarma aracına götürdü.

Kaza, Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Titreyengöl istikametine seyir halindeki Şükrü U.Y.'nin kullandığı 07 AST 488 plakalı hafif ticari araç, aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle refüjde bulunan palmiyeye çarptıktan sonra takla atarak ters döndü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, kazada yaralanan araç sürücüsü Şükrü U.Y. ve araçta yolcu olarak bulunan Hatice Y. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Uzman çavuşun bayrak hassasiyeti

Öte yandan, kaza sırasında takla atarak ters dönen araçtan çimlerin üzerine düşen Türk bayrağını gören Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu'nda görevli bir uzman çavuş, çimlerin üzerindeki bayrağı eline alıp özenle düzelttikten sonra jandarma aracına bıraktı. - ANTALYA