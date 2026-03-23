Haberler

Kayıp olarak aranan 29 yaşındaki öğretmen adayının ırmakta cansız bedeni bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 29 yaşındaki Rümeysa Güven'in cansız bedeni Manavgat Irmağı'nda bulundu. Annesi ve kardeşleriyle yaşayan Güven'in İngilizce Öğretmenliği mezunu olduğu öğrenildi. Ailesinin kayıp başvurusu sonrası arama çalışmaları yapıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Manavgat Irmağı'nda 29 yaşındaki kadının cansız bedeni bulundu. Genç kadının İngilizce Öğretmenliği bölümü mezunu olduğu ve atanmayı beklediği öğrenildi.

Annesi ve 2 kız kardeşiyle birlikte yaşadığı bildirilen Rümeysa Güven'in sabah saat 06.00 sıralarında yürüyüş yapmak için evlerinden ayrıldığı, saat 09.00 da ailesi tarafından Cumhuriyet Polis Karakoluna kayıp başvurusunda bulunulduğu bildirildi. Kayıp başvurusunun ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Manavgat ırmağı yakınlarında arama yapılırken acı haber geldi. Genç kadının cansız bedeni Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bulundu.

İngilizce Öğretmenliği bölümü mezunu olduğu öğrenilen Rümeysa Güven'in cenazesi Olay Yeri İnceleme, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeni belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

