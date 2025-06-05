Manavgat'ta Kavşak Kazası: 1 Yaralı

Manavgat'ta Kavşak Kazası: 1 Yaralı
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Manavgat ilçesinde kavşak sisteminde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Manavgat'ta kavşak sisteminde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Herdford Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Titreyengöl istikametine seyir halindeki Yavuzhan H.'nin kullandığı 54 D 6107 plakalı Volkswagen marka otomobil kavşak sisteminde İsmail T. Y.'nin kullandığı 07 ADF 409 plakalı Peugeot marka otomobille çarpıştı. Titreyengöl Caddesinde devriye görevi yapmakta olan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekibinin ilk müdahaleyi yaptığı kazada 54 D 6107 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Hasan D. yaralandı. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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