Manavgat'ta kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandıKaza, Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Kaza, Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5009 Sokak üzerinde seyreden Edip K.'nin kullandığı 07 LEJ 57 plakalı kamyonet, Antalya Caddesi yönünde ilerleyen Aziz A.'nın kullandığı 07 BEA 205 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı