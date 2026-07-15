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Kamyonet ile otomobil kavşakta çarpıştı, vatandaşlar 'sürekli kaza oluyor' diyerek önlem alınmasını istedi

Kamyonet ile otomobil kavşakta çarpıştı, vatandaşlar 'sürekli kaza oluyor' diyerek önlem alınmasını istedi
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu maddi hasar oluştu, yaralanan olmadı. Vatandaşlar kavşakta önlem alınmasını istedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Hükümet Caddesi ile Mithatpaşa Caddesi kesişiminde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı. Vatandaşlar, kavşakta sürekli kaza yaşandığını belirterek önlem alınmasını istedi.

Kaza, Manavgat ilçesi Mithatpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hisar Caddesi istikametine gitmekte olan otomobil, Hükümet Caddesi'nde Cumhuriyet Meydanı istikametine gitmekte olan kapalı kasa kamyonetle kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan ve otomobilde büyük çapta maddi hasarın oluştuğu kazada şans eseri yaralanan olmadı. Olay yerindeki vatandaşlar, kavşakta sürekli kaza yaşandığını belirterek önlem alınmasını istedi. Öte yandan kazanın meydana geldiği kavşakta bulunan trafik tabelasının önündeki araç tarafından kapatıldığı gözlendi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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