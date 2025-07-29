Manavgat'ta Kalp Krizi Geçiren Sürücü Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, direksiyon başında kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Ömer Akdemir, yaptığı trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Milli Egemenlik Mahallesi Kavaklı Mezarlığı karşısında meydana geldi. Trafikte 07 EVN 55 plakalı otomobiliyle seyrederken rahatsızlanan Ömer Akdemir'in (67) aracı kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Akdemir olay yerine gelen ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastane dönüş yolunda kalbine yenik düştü

Ömer Akdemir'in Manavgat'taki bir banka şubesinden emekli olduğu, daha önce 4 kez kalp krizi geçirdiği ve by-pass ameliyatı olduğu öğrenildi. Kaza öncesinde eşiyle birlikte hastaneye rutin kontrole gittiği, dönüş yolunda yeniden fenalaşarak aracının kontrolünü kaybettiği ve kaza yaptığı belirlendi. Eşinin ise kazayı ufak sıyrıklarla atlattığı ve yara almadan kurtulduğu tespit edildi. Akdemir'in cenazesi, olay yeri incelemesi ve savcılık işlemlerinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA