Ağıldan kaçan inek, araçların çarpması sonucu telef oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ağıldan kaçan ve D-400 kara yolunda trafiği birbirine katan inek, yoldan geçen araçların çarpması sonucu telef oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Manavgat ilçesi Side Mahallesi Antalya-Alanya D-400 kara yolunda meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ve bir ineğin başıboş şekilde kara yolunda gezerek trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarı Manavgat Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri alarma geçirdi.

Ekipler olay yerine ulaşmadan bu kez kaza ihbarı geldi. Olay yerine gelen ekipler, Yemişli mesire alanı önünde ineğin cansız şekilde yattığını gördü. Vatandaşlar bazı araçların karanlıkta ineği görmeyerek, çarptığını söyledi. Kazanın ardından telef olan inek bulunduğu yerden kaldırılıncaya kadar başka kazaların yaşanmaması için trafik ekipleri başta olmak üzere polis tarafından D-400 kara yolunda geniş çaplı önlem alındığı gözlendi. - ANTALYA