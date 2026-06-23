Manavgat'ta iki otomobil çarpıştı, sürücüler kazayı yara almadan atlattı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmazken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza; Manavgat ilçesi Örnek Mahallesi 1057 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fevzipaşa Caddesi istikametinden gelip 1501 sokak istikametine seyir halindeki otomobil Şükrü Sözen Köprüsü girişine geldiğinde diğer yönden gelen başka bir otomobil ile çarpıştı. Her iki otomobilde de büyük çapta maddi hasarın oluştuğu kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kazayı gören vatandaşların 112'ye yaptığı ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans boş olarak geri döndü. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde seyir halindeki otomobilin kontrolsüz kavşakta diğer yönden gelen araçla çarpıştığı anlar yer aldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı