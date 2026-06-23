Haberler

Manavgat'ta iki otomobil çarpıştı, sürücüler kazayı yara almadan atlattı

Manavgat'ta iki otomobil çarpıştı, sürücüler kazayı yara almadan atlattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu maddi hasar oluştu, yaralanan olmazken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmazken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza; Manavgat ilçesi Örnek Mahallesi 1057 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fevzipaşa Caddesi istikametinden gelip 1501 sokak istikametine seyir halindeki otomobil Şükrü Sözen Köprüsü girişine geldiğinde diğer yönden gelen başka bir otomobil ile çarpıştı. Her iki otomobilde de büyük çapta maddi hasarın oluştuğu kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kazayı gören vatandaşların 112'ye yaptığı ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans boş olarak geri döndü. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde seyir halindeki otomobilin kontrolsüz kavşakta diğer yönden gelen araçla çarpıştığı anlar yer aldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dönemin en sert talimatı! Parti, meclis ve kabineye net çizgiler çekti

Erdoğan'dan kurmaylarına son dönemin en sert talimatı!

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşletme sahiplerine kritik uyarı: 1 Temmuz'da başlıyor, cezası 17 milyon lirayı buluyor

Kendi işini yapanlar dikkat! 17 milyon liraya kadar cezası var
Fenerbahçe'de kıyım başladı! İki yıldıza 'Güle güle' dediler

Kıyıma başladı! İki yıldıza "Güle güle" dedi bile
Senegal Cumhurbaşkanı'nın Milli Takım'a gönderdiği mesaj olay oldu

Milli Takım'a gönderdiği mesaj olay oldu
Defne Samyeli'nin kızının görüntüleri olay oldu

Defne bunu görmesin

Yapay zeka dev şirkette 21 bin kişiyi işinden etti

Yapay zeka dev şirkette 21 bin kişiyi işinden etti
Haaland durdurulamıyor! Norveç Dünya Kupası'na damga vuruyor

Bu adam gerçekten uzaylı! Gece yaptıklarının izahı yok
Milli oyunculardan Bodrum'da hediye edilecek villalar için çarpıcı karar

Bodrum'da kendilerine hediye edilecek villalar için yeni karar