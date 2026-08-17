Manavgat'ta İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat-Antalya D-400 Karayolu Çolaklı Askeri Kamp Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar D'nin kullandığı 42 Z 4367 plakalı otomobil ile Adem G'nin kullandığı 07 L 7227 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 42 Z 4367 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Ayşe D. yaralandı. Yaralı, 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı