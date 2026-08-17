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Manavgat'ta İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Manavgat'ta İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde D-400 karayolu Çolaklı Askeri Kamp Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Araçta yolcu olarak bulunan Ayşe D., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat-Antalya D-400 Karayolu Çolaklı Askeri Kamp Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar D'nin kullandığı 42 Z 4367 plakalı otomobil ile Adem G'nin kullandığı 07 L 7227 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 42 Z 4367 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Ayşe D. yaralandı. Yaralı, 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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