Otomobil, park halindeki araca çarptı: 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki hafif ticari aracın park halindeki otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Milli Egemenlik Mahallesi 9032 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kavaklı Mezarlığı'ndan Hastane Caddesi istikametine gitmekte olan Zeki O.'nun kullandığı 07 BOZ 449 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 07 HPN 32 plakalı otomobile çarptı. Kazada hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan küçük yaştaki bir çocuk yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile adrese gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralı çocuk Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı