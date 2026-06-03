Haberler

Otomobil, park halindeki araca çarptı: 1 yaralı

Otomobil, park halindeki araca çarptı: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki hafif ticari aracın park halindeki otomobile çarpması sonucu bir çocuk yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki hafif ticari aracın park halindeki otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Milli Egemenlik Mahallesi 9032 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kavaklı Mezarlığı'ndan Hastane Caddesi istikametine gitmekte olan Zeki O.'nun kullandığı 07 BOZ 449 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 07 HPN 32 plakalı otomobile çarptı. Kazada hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan küçük yaştaki bir çocuk yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile adrese gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralı çocuk Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Reha Muhtar hayatını kaybetti

Reha Muhtar hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaşın en büyük kazananı alüminyum oldu: Son 4 yılın en yüksek seviyesi

Savaşın en büyük kazanını oldu! Yatırımını ona yapan köşeyi döndü
BBP Genel Başkanı Destici'nin ağabeyi vefat etti

Mustafa Destici'yi yıkan ölüm! En yakınını kaybetti
Sivas'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören 2 çocuk annesi hayatını kaybetti

Kene yine can aldı! 2 çocuk annesi genç kadın yaşamını yitirdi
Messi'nin kalacağı odayı görenler aynı yorumu yapıyor

Bu odanın kime ait olduğunu görenler aynı yorumu yapıyor
Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı

Aman dikkat! Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı
'Yolculuk nasıl geçti?' sorusuna Hacıosmanoğlu'ndan bomba yanıt

"Yolculuk nasıl geçti?" sorusuna bomba yanıt
Genç kadın, 4. kattan atladı

Genç kadının metrelerce yükseklikten atladığı anlar kamerada