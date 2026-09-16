Haberler

Manavgat’ta hafif ticari araç ile çarpışan motosikletli yaralandı

Manavgat’ta hafif ticari araç ile çarpışan motosikletli yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Güllük Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus K.'nin kullandığı 06 ELU 275 plakalı motosiklet, Hüseyin Ş.'nin kullandığı 07 LA 991 plakalı hafif ticari araç ile çarpışması sonucunda meydana geldi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Aralarında tam 30 yaş var! Tribünde fena aşka geldiler

Aralarında tam 29 yaş var! Tribünde fena aşka geldiler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aksaray'da parkta husumetlisini göğsünden bıçaklayan şüpheli tutuklandı

Husumetlisiyle parkta karşılaştı, saniyeler içinde kan aktı
Kayseri’de bir şahıs fabrika önünde intihar etti

Organize Sanayi Bölgesi'nde intihar! Fabrika önünde hayatına son verdi
Ronaldo'nun takımı dağıldı! 90 dakika sahada kaldığı maçta hezimeti yaşadı

Eski halinden eser yok! Ronaldo'nun takımı fena dağıldı
ABD ordusu uyuşturucu kartellerinin yakıt ikmal istasyonu olarak kullandığı tekneyi batırdı

Pasifik'te operasyon! ABD askerleri tekneye el koyup batırdı
AK Partili Şamil Tayyar'dan bomba iddia! İşte seçim için konuşulan tarihi

AK Partili isimden bomba iddia! İşte seçim için konuşulan tarih
Gülistan Doku soruşturmasında 2 tutuklama daha! Sayı 38'e yükseldi

Gülistan Doku soruşturmasında 2 tutuklama daha
Brad Pitt tribünde aşka geldi! 29 yaş küçük sevgilisiyle öpücüklere boğuldu

Tribünde aşka geldi! Kimseye aldırış etmediler