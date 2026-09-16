Manavgat’ta hafif ticari araç ile çarpışan motosikletli yaralandı
Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Güllük Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus K.'nin kullandığı 06 ELU 275 plakalı motosiklet, Hüseyin Ş.'nin kullandığı 07 LA 991 plakalı hafif ticari araç ile çarpışması sonucunda meydana geldi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı