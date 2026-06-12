Karnından vurulmuş halde bulunan adamın cinayete kurban gittiği belirlendi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde evinde karnından vurulmuş halde ölü bulunan 50 yaşındaki adamın cinayete kurban gittiği belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

21 Ocak'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda 'Side Mahallesi Cennetler Sokak'ta ikamet etmekte olan İbrahim Doğan'dan (50) haber alınamadığı' bildirilmiş, olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti. İtfaiye ekiplerince kapısı açılan evde İbrahim Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin ilk değerlendirmesinde, Doğan'ın karın bölgesinden ateşli silah yaralanması sonucu yaşamını yitirdiği ve olayın intihar olabileceği değerlendirilirken, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ve Side Jandarma Karakoluna bağlı ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda atışın uzak mesafeden gerçekleştirildiği ve olayın intihar olmadığı tespit edildi. Yapılan araştırmada olay tarihinde evde Serkan Y. ve Fatma Y. isimli karı-koca ile R.A. ve A.Y'nin de bulunduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Serkan ile Fatma Y. tutuklanırken, R.A. ve A.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı