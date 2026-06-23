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Su alarak batmaya başlayan tekne SAK ekiplerince çıkarıldı

Su alarak batmaya başlayan tekne SAK ekiplerince çıkarıldı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bilinmeyen bir nedenle su alarak batan tekne, Side Su Altı Kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Şükrü Sözen Köprüsü yakınlarında bilinmeyen bir nedenle su alarak batmaya başlayan tekne, Side Su Altı Kurtarma (SAK) ekiplerince çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat Irmağı'nda Örnek Mahallesi Şükrü Sözen Köprüsü'nün üst tarafında demirli bir tekne bilinmeyen bir nedenle su almaya başladı. Kısa sürede su ile dolarak batmaya başlayan 10 metre uzunluğundaki tekne, Side Su Altı Kurtarma ekibine bağlı dalgıçlar tarafından yapılan müdahale sonucunda ırmaktan çıkarılarak güvenli bir alana kaldırıldı. Dalgıçların yaptığı çalışmalar çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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