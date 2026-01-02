Haberler

Tartıştığı babasını öldürmüştü, ağır yaralanan yenge de hayatını kaybetti

Tartıştığı babasını öldürmüştü, ağır yaralanan yenge de hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir şahsın tabancayla yaraladığı yengesi hastanede 9 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Aynı olayda ağır yaralanan baba da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir şahsın tabancayla vurarak ağır yaradığı yengesi, tedavi gördüğü hastanede 9 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 23 Aralık'ta Ulukapı Mahallesi'nde aile içi yaşanan tartışma sırasında meydana geldi. İddiaya göre Hasan Ali Yıldız, tartıştığı babası Ali Yıldız (75) ve yengesi Nora Dzuliashvili'ye (62), tabancayla ateş etti. Silahlı saldırıda baba ve yenge ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Saldırının ardından kendisini eve kilitleyen Hasan Ali Yıldız, yaklaşık 3 saat sonra suç aleti tabancayla birlikte güvenlik güçlerine teslim oldu.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan baba Ali Yıldız, 24 Aralık tarihinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan Ali Yıldız ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hayatını kaybeden babadan sonra yenge de tedavi gördüğü hastanede 9 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 2 tutuklama

Ünlü baklavacı, yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı
İran'dan 'Ateş etmeye hazırız' diyen ABD'ye rest: Üslerini vururuz

Sınır komşumuzdan ABD'ye rest: Üslerini vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yusuf Yazıcı Olympiakos'tan ayrılıyor

Yusuf Yazıcı valizleri topladı! İşte dönmek istediği ülke
Kulisleri sallayan iddia: Hasan Ufuk Çakır, AK Parti'ye geçiyor

CHP'den istifa eden milletvekili, AK Parti'ye katılıyor
Gözler pazartesi gününde: Kuruşu kuruşuna hesaplandı, işte yeni memur maaşları

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! işte yeni memur maaşları
Üst geçitte kar topu atan çocukları yumruklayıp, yerde tekmeledi

Diyarbakır'da kayda alınan görüntüye tepki yağıyor
Yusuf Yazıcı Olympiakos'tan ayrılıyor

Yusuf Yazıcı valizleri topladı! İşte dönmek istediği ülke
Gaziantep'te aynı aileden 7 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

7 kişilik aile, hastanelik oldu! Durumları ağır
Dehşete düşüren görüntü: 14 yaşındaki çocuk markete ateş açtı

Görüntüdeki 14 yaşında bir çocuk