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Manavgat'ta Gümrük Kaçağı Operasyonu: 4 Milyon 350 Bin Lira Değerinde Ürün Ele Geçirildi

Manavgat'ta Gümrük Kaçağı Operasyonu: 4 Milyon 350 Bin Lira Değerinde Ürün Ele Geçirildi
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, lüks markalara ait gümrük kaçağı ürünlerin bulunduğu depoda yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 350 bin lira olan malzemeler ele geçirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 350 bin lira olan gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü. Çalışmalar sonucunda, lüks markalara ait gümrük kaçağı ürünlerin bulunduğu belirlenen depoda arama gerçekleştirildi. Aramada piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 350 bin lira olan malzemeler ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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