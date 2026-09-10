Manavgat’ta 3 bin sentetik hap ele geçirildi
Antalya’nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 bin sentetik hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 bin sentetik hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığınca, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Çalışma kapsamında 2 şüphelinin ikametinde arama yapıldı.
Aramada 3 bin sentetik hap ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı