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Manavgat’ta 3 bin sentetik hap ele geçirildi

Manavgat’ta 3 bin sentetik hap ele geçirildi
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 bin sentetik hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 bin sentetik hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Çalışma kapsamında 2 şüphelinin ikametinde arama yapıldı.

Aramada 3 bin sentetik hap ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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