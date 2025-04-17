Manavgat'ta 3 aracın karıştığı kaza kamerada

ANTALYA - Manavgat'ta yan yola girişte 3 aracın karıştığı kaza ucuz atlatıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza Manavgat ilçesi D-400 karayolu, Hatipler Yenimahalle yan yolda meydana geldi. 3 aracın karıştığı kazada şans eseri yaralanan olmadı. Antalya istikametine seyir halindeki otomobil, Hatipler istikametine döndüğü sırada, ilçe merkezi istikametine gitmekte olan otomobil ve Gültepe istikametine gitmekte olan minibüs ile çarpıştı. Araç plakası ve araç sürücülerinin belirlenemediği kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Araçların arasından geçti

Otomobillerin arasından geçen minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu geldiği yöne geri dönerken, yol kenarında bulunan beton direk, park halindeki kamyon, iş makinesi ve karavana çarpmadan şans eseri durabildi. Kazanın ardından olay yerine 112 sağlık, jandarma ve jandarma trafik ekipleri sevk edilirken, araçlarda bulunanlar durumlarının iyi olduğunu belirterek hastaneye gitmeyerek kendi aralarında kaza raporu düzenlediler.