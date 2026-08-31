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Manavgat Şelalesi'nde Mahsur Kalan 6 Kişi Kurtarıldı

Manavgat Şelalesi'nde Mahsur Kalan 6 Kişi Kurtarıldı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, baraj kapaklarının açılmasıyla yükselen su nedeniyle şelale ortasındaki adacıkta mahsur kalan 6 kişi, itfaiye ve AFAD ekiplerince botla kurtarıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Manavgat Şelalesi'nin ortasındaki adacıkta su seviyesinin yükselmesi nedeniyle mahsur kalan 6 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Ulukapı Mahallesi Priz mevkiindeki Büyük Şelale'de dün saat 21.00 sıralarında, baraj kapaklarının açılması ve su seviyesinin yükselmesi sonucu adacıkta 6 kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye Manavgat İtfaiye ekipleri, AFAD ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu mahsur kalan 6 kişi bot yardımıyla kurtarıldı.

Kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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