Üye Girişi
Haberler

Manavgat Devlet Hastanesi İnşaatında Elektrik Çarpması Sonucu Yaralanan İşçi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat ilçesinde yapımına başlanan 300 yataklı Manavgat Devlet Hastanesi inşaatında elektrik çarpması sonucu yaralanan yabancı uyruklu işçi, hastanede yaşamını yitirdi.

Manavgat ilçesinde yapımına başlanan 300 yataklı Manavgat Devlet Hastanesi inşaatında elektrik çarpması sonucu yaralanan yabancı uyruklu işçi, hastanede yaşamını yitirdi.

Ulualan mevkisinde yapımına başlanan 300 yataklı Manavgat Devlet Hastanesi inşaatında işçi olarak çalışan 20 yaşındaki yabancı uyruklu şahıs, elektrik çarpması sonucu yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekibi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekipleri sevk edilirken yaralanan Faysal El Şammat, 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Manavgat Devlet Hastanesi Manavgat Acil Durum Kaza 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı

Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı

 Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya'da yakalandı

 Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere İsrail'den ilk tepki! Büyükelçileri geri çağırdı

Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere İsrail'den ilk tepki! Büyükelçileri geri çağırdı

 Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde! Sırada doktor ve kuyumcular var

Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde! Sırada doktor ve kuyumcular var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title