Manavgat Devlet Hastanesi İnşaatında Elektrik Çarpması Sonucu Yaralanan İşçi Hayatını Kaybetti

Manavgat ilçesinde yapımına başlanan 300 yataklı Manavgat Devlet Hastanesi inşaatında elektrik çarpması sonucu yaralanan yabancı uyruklu işçi, hastanede yaşamını yitirdi.

Ulualan mevkisinde yapımına başlanan 300 yataklı Manavgat Devlet Hastanesi inşaatında işçi olarak çalışan 20 yaşındaki yabancı uyruklu şahıs, elektrik çarpması sonucu yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekibi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekipleri sevk edilirken yaralanan Faysal El Şammat, 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. - ANTALYA