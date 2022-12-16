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4 yıldır aranan cinayet şüphelisi "Kaçmaktan yoruldum" deyip kendini ihbar etti

3. Sayfa Haberleri

Diyarbakır'da 2018'de 3 kişinin öldüğü olayda şüpheli kendini ihbar etti Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 2018 yılında 'manav cinayeti' olarak bilinen olayda 3 kişi öldürüldü.

11 Ekim 2018 günü Bismil'in Akpınar Mahallesi'nde aralarında ailevi nedenlerden husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı çatışma neticesinde A.K.ve O.Ç., hayatını kaybetti. Bismil'de 'manav cinayeti' olarak bilinen olayla ilgili aranan M.Ç. Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahıslara yönelik yürüttüğü istikrarlı çalışmalar sonucunda kaçacak yeri kalmayan M.Ç., kendisini ihbar etti.

"KAÇMAKTAN YORULDUM"

Çember daraldıkça kaçması zorlaşan M.Ç., yaptığı ihbarda bulunduğu yeri polise itiraf etti. Polis ekiplerince gözaltına alınan M.Ç.'nin ilk sözlerinin "Kaçmaktan yoruldum" olduğu öğrenildi. Olayda kullanılan silahlar ile birlikte teslim olan M.Ç., Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Diyarbakır Adalet Sarayı'na sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan M.Ç. cezaevine gönderildi.

4 yıldır aranan cinayet şüphelisi 'Kaçmaktan yoruldum' deyip kendini ihbar etti

4 yıldır aranan cinayet şüphelisi 'Kaçmaktan yoruldum' deyip kendini ihbar etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Diyarbakır Bismil 3. Sayfa Haberler

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