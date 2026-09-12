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Mamak’ta pazarcılar arasındaki kavga kamerada

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Ankara Mamak’ta pazarcı esnaflar arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara Mamak'ta pazarcı esnaflar arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mamak ilçesi Başak Mahallesi kapalı Pazar yerinde meydana gelen olayda pazarcı esnaflar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken çıkan kavga diğer kişilerin araya girmesiyle güçlükle yatıştırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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