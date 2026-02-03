Haberler

Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu! Çok sayıda yaralı var

Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu! Çok sayıda yaralı var
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Maltepe-Kadıköy sahil yolunda kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen zincirleme kazada 1'i ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken; polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Maltepe-Kadıköy sahil yolunda kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, B.Y. yönetimindeki otomobil, kırmızı ışıkta geçerek önce dönüş yapmakta olanotomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, ardından başka bir araca çarptı.

KIRMIZI IŞIK İHLALİ FACİAYI GETİRDİ

Kazanın ardından kontrolden çıkan otomobil takla atarak yol kenarındaki parka daldı. Otomobilde bulunan H.B. ağır yaralanırken, Ş.B., G.Y. ve E.Y. yaralandı. Kazaya karışan bir başkan otomobilin sürücüsü T.D. de kazada yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü

İran'dan peş peşe savaş başlatacak hamleler! ABD ordusu anında vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray ile anılan Messi'nin yeni adresi duyuruldu

Galatasaray ile anılan Messi'nin yeni adresi duyuruldu
Geri döndü! Tolga Ciğerci'nin yeni takımı şaşırttı

Geri döndü! Tolga Ciğerci'nin yeni takımı şaşırttı
Al Ittihad'dan geri adım! Kante Fenerbahçe'ye geliyor

Transfer bu kez bitti! Kante Fenerbahçe'ye geliyor
Maltepe'de arkadaşına akran zorbalığı yapan 5 çocuk ve 1 şüpheli tutuklandı

Skandal görüntülerle ilgili çok sayıda tutuklama
Galatasaray ile anılan Messi'nin yeni adresi duyuruldu

Galatasaray ile anılan Messi'nin yeni adresi duyuruldu
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı

Şanlı bayrağımıza alçak saldırı
Taraftar tepkisi sonrası Galatasaray'da bitti denilen transfer iptal

Taraftar tepkisi sonrası bitti denilen transfer iptal oldu