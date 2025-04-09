Maltepe'de huzurevinde yangın: 17 kişi hastaneye kaldırıldı

Yangın, saat 05.00 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesi Adatepe Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı Maltepe Huzurevi'nin birinci katında çıktı. Özel bakım ünitesinde başlayan yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Yangın ihbarının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde alevler büyümeden kontrol altına alındı. Huzurevindeki yaşlılar ve personel kısa sürede dışarı çıkarıldı.

17 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, huzurevinde toplam 90 kişinin bulunduğu belirtildi. Yangın nedeniyle 17 kişinin dumandan etkilendiği ve ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildiği açıklandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangının çıkış nedeni ile ilgili resmi inceleme başlatıldığı bildirildi. Yetkililer, huzurevindeki güvenlik önlemlerinin ve yangın alarm sistemlerinin de gözden geçirileceğini duyurdu.