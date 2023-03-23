Maltepe'de yıkım esnasında göçük meydana geldi, iş makinasının bir bölümü enkazda kaldı

Maltepe Belediyesi tarafından Fındıklı Mahallesi'nde bir binanın yıkımı esnasında kepçenin bir bölümü yıkılan binanın enkazı altında kaldı.

Maltepe Belediyesi tarafından Fındıklı Mahallesi'nde bir binanın yıkımı esnasında kepçenin bir bölümü yıkılan binanın enkazı altında kaldı. Kontrolsüz yıkım çalışmaları havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında İstanbul'un ilçelerinde hasarlı tespit edilen yapıların yıkımı devam ediyor. Maltepe Belediyesi tarafından Fındıklı Mahallesi'nde bulunan bir binanın yıkım çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Binada çökme olurken iş makinesinin bir bölümü enkaz yığınları altında kaldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çevre binalar da yıkımdan etkilendi. Yıkılan binanın yan binasında yaşayan vatandaşlar önlem alınmadan yıkım yapılmasına tepki gösterirken, yıkım çalışmalarında bir bölümü göçük altında kalan iş makinesi başka bir iş makinesinin yardımıyla kurtarıldı.

Öte yandan kontrolsüz yıkım çalışması havadan görüntülendi. - İSTANBUL