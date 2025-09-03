Haberler

Maltepe'de Tünelde Ters Yöne Giden Motosiklet Sürücüsünün Tehlikeli Yolculuğu

Maltepe'de Tünelde Ters Yöne Giden Motosiklet Sürücüsünün Tehlikeli Yolculuğu
Maltepe'de tünel içerisinde ters şeritte ilerleyen motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda, motosikletlinin ters yolda ilerleyerek hem kendi, hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attığı görüldü.

Olay, Maltepe Cumhuriyet Meydanı tünelinde sabah saatlerinde meydana geldi. Tünel içerisine giren motosiklet sürücüsü, ters yönde ilerledi. Trafiği hiçe sayarak karşı yönden gelen araçların şeridinde seyreden sürücü, tünel içinde kendi yolundaymış gibi ilerleyerek hem kendi canını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletlinin araçların üzerine doğru gelmesine rağmen yoluna devam ettiği, sürücülerin ise muhtemel kazayı önlemek için yavaşladığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
