Maltepe'de Taksicinin Ölümüne Neden Olan Doktorun İfadesi Ortaya Çıktı

Maltepe'de Taksicinin Ölümüne Neden Olan Doktorun İfadesi Ortaya Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maltepe'de taksi şoförünün ölümüyle ilgili tutuklanan ortopedi doktoru F.Ç.'nin ifadesi, olay anında yaşananları ve kendi savunmasını içeriyor. Doktor, tartışma sırasında taksicinin dengesini kaybederek düştüğünü ve kendisine saldırdığını öne sürdü.

Maltepe'de taksicinin ölümüne neden olma suçundan tutuklanan doktorun ifadesi ortaya çıktı

İSTANBUL - Maltepe'de tartıştığı taksi şoförünün arbede sırasında düşerek hayatını kaybetmesi sonucu tutuklanan doktorun ifadesi ortaya çıktı.

Maltepe'de, 12 Mart'ta taksi şoförü Ali Zeki Sadıkoğlu (54), ortopedi doktoru F.Ç. ile trafikte yol verme nedeniyle yaşadığı tartışma sonucu çıkan arbedede düşerek başından yaralandı. Taksi şoförü 2 ay sonra hayatını kaybetti. Taksicinin ölümü sonrası gözaltına alınan doktor çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Doktorun ifadesi ortaya çıktı.

"Kendisi bana saldırırken dengesini kaybederek yere düştü"

Tutuklanan doktor F.Ç., "Olay günü esim, oğlum ve komsumuz M.K. ile birlikte benim kullandığım araçla seyir halindeyken Maltepe İlçesi, Aydınevler Mahallesi, Hiltown AVM önünden aşağıya doğru indiğim esnada bir taksi aniden fren yaptı ve durdu, kaza meydana gelmedi. Ben araca çarpmadım. Araç şoförü araçtan inerek fotoğraf çekmek istedi. Ben kendisine kaza olmadığını, neden fotoğraf çektiğini sordum. O da "o iş öyle olmuyor" diyerek cevap verdi. Sonrasında araçtan indim. Aracımı kontrol ettiğimde herhangi bir hasar olmadığımı gördüm. Taksinin arka tamponunda paslanmış bir çizik vardı. Şoföre bu çiziğin eski olduğunu söyledim. O da bana küfür etti. Ben aracıma yöneldim. Kapıyı açtım. O esnada kolumdan tuttu. Bir yere gidemezsin dedi. Bizi alıkoyamayacağını söyledim. 112'yi aramak için aracın içindeki esimden telefonumu istedim. Esim telefonu verdi. 112'yi aradığımı söyledim. Şahıs "gebertirim seni" diyerek sol göğsüme yumruk attı, beni itmeye çalıştı. Kendisi beni iterken ayağı takıldı, dengesini kaybederek yere düştü. Kafasını yere vurdu. Şahsa ilk müdahaleyi ben yaptım. Ben bu sahsa kesinlikle vurmadım. Söylediğim gibi kendisi bana saldırırken dengesini kaybederek yere düştü. Suçlamayı kabul etmiyorum. Bana tehdit ve hakarette bulunan ve göğsüme yumruk atan Ali Zeki Sadıkoğlu isimli şahıstan şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

"Hastalarım ve planlanmış tedavilerim var"

Doktor mahkemede yaptığı savunmasında, "Karşı tarafta darp cebir izi yoktur. Adli Tıp Raporu ile sabittir. Doktorum, hastalarım var ve planlanmış tedavilerim ve ameliyatlarım var. Öğrenci çocuğum var, bu nedenle tutuksuz yargılanmayı talep ederim" dedi.

Şüpheli doktor F.Ç. çıkarıldığı İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Mahkemesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE SERTDEMİR - 3.Sayfa
Satın aldığı koltuğu inceleyen vatandaş neye uğradığını şaşırdı

Satın aldığı koltuğu inceleyen vatandaş neye uğradığını şaşırdı
Hale Soygazi siber saldırıya uğradı

Dikkat sizin de başınıza gelebilir! Dolandırıcıların kurbanı oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Slovenya'da muhalif milletvekili parlamento çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu

Muhalif vekil parlamento çatısına çıkarak canına kıymak istedi
İsrailli vekilden skandal çağrı: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli

Yüzündeki nefrete bakın: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli
HAVELSAN'ın BARKAN insansız otonom kara aracının seri üretimi başlıyor

Dengeleri değiştirecek silah Türkiye'de üretilecek
Sezen Aksu, Serdar Ortaç, Teoman... İşte ünlü isimlerin memleketleri

Herkes İzmirli sanıyordu, gerçek başka çıktı
Merih Demiral'dan Fenerbahçe sözleri: Heyecandan bayılacak gibiydim

Merih Demiral'dan Fenerbahçe sözleri: Heyecandan bayılacak gibiydim
Filmden etkilendi, 900 bin lira harcayıp elleriyle yaptı! Gören inanamıyor

Filmden etkilendi, 900 bin liraya kendi yaptı! Gören inanamıyor
Eda Erdem veda maçında hem ağladı hem de ağlattı

Eda Erdem veda maçında hem ağladı hem de ağlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.