Maltepe'de taksi durağında çıkan tartışmada şoför silahla yaralandı, saldırgan yakalandı

Maltepe'de taksi durağında çıkan tartışmasa şoförü silahla yaralayan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 16 Şubat'ta Maltepe ilçesi Fındıklı Mahallesi Çınar Sokak'ta Boran Taksi isimli iş yerinde çıkan tartışmada Yusuf A. (23), şoför Fırat Nebi Sürer'i silahla sol baldırından vurduktan sonra kaçtı. Maltepe Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Dün yakalanan Yusuf A., Küçükyalı Şehit Mehmet Emin Aydın Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde taksi durağına gelen Yusuf A.'nın şoför Fırat Nebi Sürer ile tartıştıktan sonra silahla bacağına ateş ettiği görüldü. Sürer'in bacağını tutarak acıyla kendini yere atması da görüntülere yansıdı. - İSTANBUL