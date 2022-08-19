Üye Girişi
Haberi Paylaş

Maltepe'de şüphe üzerine durdurulan araçtan suç makinesi çıktı

Maltepe'de şüphe üzerine durdurulan araçtan suç makinesi çıktı

Maltepe'de yol uygulaması yapan polis ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Maltepe'de yol uygulaması yapan polis ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçtan indirilen şahıslara yönelik yapılan sorgulamada 62 adet suç kaydı olduğu belirlenirken, otomobilde yapılan aramalarda ise, 17.3 gram uyuşturucu madde ile anahtar süsü verilmiş hassas terazi ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu ile ilgili, suç organizasyonlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Maltepe ilçesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde, 17 Ağustos 2022 tarihinde saat 20.10 sıralarında Fındıklı Mahallesinde uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araç içerisinde bulunan 3 şahıs indirildi.

Kimlik bilgileri tespit edilen M.M.E., H.S. ve M.K. isimli şahıslara yönelik yapılan üst aramasında, M.M.E. isimli şahsın üzerinden 5,1 gram narkotik madde ele geçirildi. Şüpheli şahıslara yönelik yapılan sorgulamada ise "TCK 191", "Açıktan Hırsızlık" ve "Kasten Yaralama" gibi çeşitli suçlardan toplamda 62 adet suç kayıtları olduğu belirlendi.

Şüpheli şahıslar polis ekiplerince gözaltına alınırken, araç içerisinde yapılan aramalarda ise, 17.3 gram uyuşturucu madde, anahtar süsü verilmiş hassas terazi, bin 105 TL ve 4 adet cep telefonu ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan 18 Ağustos 2022 tarihinde adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden M.K. isimli şahıs serbest bırakılırken, H.S. ve M.M.E. isimli şahıslar ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Maltepe 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title