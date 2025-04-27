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Maltepe'de petshop görünümlü depoda 100 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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İstanbul Maltepe'de petshop görünümü verilen bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 100 kilo 335 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucuların piyasa değerinin yaklaşık 50 milyon lira olduğu tespit edilirken, yakalanan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarda Kartal ilçesinde bir grubun narkotik madde ticareti yaptığını belirledi.

PETSHOP GÖRÜNÜMLÜ DEPO

Yapılan teknik ve fiziki takipte şüphelilerin Maltepe ilçesi Altayçeşme Mahallesi'nde bulunan petshop görünümlü bir iş yerini depo olarak kullandıkları tespit edildi.

100 KİLO UYUŞTURUCU

22 Nisan'da saat 20.00 sıralarında belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Ö.G., S.M.A., B.T. ve S.C.A isimli şüpheliler yakalandı. Adreste yapılan aramada 138 adet vakumlu şeffaf poşet içerisinde 100 kilo 335 gram 'marihuana' isimli uyuşturucu madde ele geçirildi.

Maltepe'de petshop görünümlü depoda 100 kilo uyuşturucu ele geçirildi

PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 50 MİLYON LİRA

Uyuşturucuların piyasa değerinin yaklaşık 50 milyon lira olduğu tespit edildi. Çalışmaların devamında suça iştirak ettiği tespit edilen İ.E., S.Ş. ve N.B. isimli şahıslar da yakalanarak gözaltına alındı.

7 ŞÜPHELİDEN 4'Ü TUTUKLANDI

"Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan adli makamlara sevk edilen şahıslardan S.C.A. serbest bırakılırken, İ.E. ve B.T. hakkında ev hapsi tedbiri uygulandı. Ö.G., S.M.A., S.Ş. ve N.B. isimli şahıslar ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Maltepe'de petshop görünümlü depoda 100 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE SERTDEMİR - 3.Sayfa
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