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Maltepe'de Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahlı saldırı iddiası

Maltepe'de Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahlı saldırı iddiası
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Maltepe'de Otokoç Genel Müdürlüğü binasına uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. 2 şüpheli ticari taksiyle kaçarken, olay yerinde silah ve boş kovanlar bulundu. Polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

Maltepe'de Otokoç Genel Müdürlüğü binasına silahlı saldırı düzenlendiği, 2 şüphelinin saldırı sonrası ticari taksiyle kaçtıkları iddia edildi. Olay yerinde 1 adet uzun namlulu silah ve çok sayıda boş kovan ele geçirildi.

Olay, sabah saatlerinde Maltepe Aydınevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 2 şahıs, Otokoç'a ait otomotiv firmasının iş yerine uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Saldırganlar daha sonrasında olay yerinden bir ticari taksiyle kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, olay yerinde yapılan incelemede 1 adet uzun namlulu silah ve çok sayıda boş kovan bulundu. Polis ekipleri tarafından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, saldırganların yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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