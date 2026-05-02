Maltepe'de ormanda erkek cesedi bulundu

Maltepe'de ormanlık alan içinde kendini asmış şekilde erkek cesedi bulundu

Maltepe Fındıklı Mahallesi Başıbüyük Orman'ı içinde kendisini asmış şekilde ceset bulundu. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından cesedin Y.E. isimli erkek şahsa ait olduğu belirlendi. Yapılan çalışmaların ardından Y.E.'nin cesedi cenaze aracıyla Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı