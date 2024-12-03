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Maltepe'de Okul İnşaatına Silahlı Saldırı: 1 İşçi Yaralandı

Maltepe'de Okul İnşaatına Silahlı Saldırı: 1 İşçi Yaralandı
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Maltepe'de güçlendirme çalışmaları devam eden Emine İbrahim Pekin Ortaokulu'na düzenlenen silahlı saldırıda bir işçi yaralandı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi, saldırgan ise kayıplara karıştı.

Maltepe'de okul inşaatına düzenlenen silahlı saldırıda 1 işçi yaralandı.

Maltepe Girne Mahallesi Narlıdere Caddesi Dağlalesi Sokak'ta bulunan ve güçlendirme çalışması yapılan Emine İbrahim Pekin Ortaokulu'na gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir inşaat çalışanı yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis ve olay inceleme ekipleri geldi. Yaralanan inşaat çalışanı Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan incelemelerde olay yerinde iki adet mermi kovanı bulundu. Polis, olaydan sonra kayıplara karışan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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