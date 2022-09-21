Maltepe'de kontrolünü kaybeden taksi sürücüsü, otomobile arkadan çarptı: 2 yaralı

Maltepe'de kontrolünü kaybeden taksi sürücüsü, seyir halinde olan otomobile arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken olay yerinde yapılan müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Olay, Küçükyalı D-100 kara yolu Maltepe mevkiinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kontrolünü kaybeden 34 TCY 03 plakalı taksi sürücüsü, önde seyir halinde olan 34 PH 0685 plakalı beyaz Dacia marka otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Dacia marka aracın kadın sürücüsü ile taksi şoförü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralanan 2 sürücüye olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırdı. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken kaza nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik normale dönerken Polis olayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL